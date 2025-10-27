Monza l’IA e lo spot per la metro M5 | i reali salgono in carrozza per spingere il progetto fermo al palo

Monza – La Regina Margherita di Savoia, che fu tanto legata alla città e alla sua Villa fino alla morte del consorte Umberto, ucciso in un attentato il 29 luglio del 1900, è un po’ spazientita: “Insomma, proposte, progetti, aspetto solo che il metrò a Monza sia. Reale”. “ Quando arriva la M5? A momenti la spettiamo dai miei tempi” le fa eco un’altra regina, la primissima fra tutte, Teodolinda, direttamente dagli affreschi della Cappella degli Zavattari in Duomo. E poi c’è un affranto re Vittorio Emanuele II di pietra, per i Monzesi il “El Re de Sass“, che parla dalla statua che lo ricorda alla rotonda di piazza Citterio: “Io sto tutto il giorno in mezzo al traffico, capite? L’inquinamento mi corrode. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

