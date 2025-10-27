Monza al via oggi i lavori per sostituire i semafori | come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre diverse vie a Monza saranno interessate dai lavori per la sostituzione degli impianti semaforici. Il comune ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di estensione e completamento del sistema Utc (Urban traffic controller) che tra gli interventi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

monza via oggi lavoriMonza, si apre una voragine tra via Cavallotti e via Manzoni: area transennata - A breve arriverà anche la ditta incaricata per mettere in sicurezza l’area con transenne luminose, in attesa dell’avvio dei lavori. Da mbnews.it

monza via oggi lavoriPartono oggi i lavori per rifare via Manzoni a Posillipo: dureranno un anno e mezzo, stop alla sosta - Partono oggi i lavori per rifare via Manzoni a Posillipo. Scrive fanpage.it

monza via oggi lavoriMonza, autobus: arriva la nuova “z213”, la circolare che ferma al carcere e al centro sportivo Chiolo - Una nuova linea di autobus sta per partire a Monza, una “circolare” che collegherà la città all’asse via Buonarroti- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Via Oggi Lavori