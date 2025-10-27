Monti Lattari maxi sequestro di cannabis e una denuncia

Una vera e propria fabbrica della droga era stata allestita sui Monti Lattari, in un capannone su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Oltre una tonnellata di cannabis è stata sequestrata a Lettere, in provincia di Napoli, dalla guardia di finanza di Castellammare di Stabia, che ha denunciato alla procura di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Monti Lattari, maxi sequestro di cannabis e una denuncia

