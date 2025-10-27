Montemesola tra povertà e silenzi | il gesto disperato di una donna ha sconvolto il paese

Tarantini Time Quotidiano Una storia di degrado e disperazione dietro il gesto estremo della donna di 42 anni trovata domenica pomeriggio in strada, con il volto insanguinato, nel centro storico di Montemesola. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna si sarebbe colpita più volte alla testa con un peso da palestra di circa cinque chilogrammi, in preda a un profondo stato di crisi. A dare l’allarme sono stati i vicini, che l’hanno vista uscire dall’abitazione in condizioni drammatiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Montemesola, guidati dal comandante Francesco Muolo, insieme al Norm di Martina Franca. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, tra povertà e silenzi: il gesto disperato di una donna ha sconvolto il paese

