Montemesola | donna in strada sangue sul viso Trasportata all’ospedale In serata

I carabinieri hanno ascoltato il marito, in stato di shock. La donna è stata notata in strada da passanti, nel centro urbano di Montemesola. Ferite in faccia e sangue sul volto. È stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Taranto, da dettagliare le condizioni. Non è escluso che si sia procurata da sola, per cause e dinamica da dettagliare, le ferite con un coltello. L'articolo Montemesola: donna in strada, sangue sul viso. Trasportata all’ospedale In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Montemesola: donna in strada, sangue sul viso. Trasportata all’ospedale In serata

