I carabinieri hanno ascoltato il marito, in stato di shock. La donna è stata notata in strada da passanti, nel centro urbano di Montemesola. Ferite in faccia e sangue sul volto. È stata soccorsa e trasportata allospedale di Taranto, da dettagliare le condizioni. Non è escluso che si sia procurata da sola, per cause e dinamica da dettagliare, le ferite con un coltello.     L'articolo Montemesola: donna in strada, sangue sul viso. Trasportata all’ospedale In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

