Montella prosegue l' attività di contrasto alle truffe promossa dai Carabinieri
Proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, verso il fenomeno delle truffe. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e.
