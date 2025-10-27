Montella prosegue l' attività di contrasto alle truffe promossa dai Carabinieri

27 ott 2025

Proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, verso il fenomeno delle truffe. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

