Montella AV | i Carabinieri in difesa degli anziani Il Maresciallo incontra i cittadini
I Carabinieri di Avellino incontrano i cittadini per sensibilizzare soprattutto gli anziani contro le truffe e rafforzare la sicurezza sul territorio.. Proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, verso il fenomeno delle truffe. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
