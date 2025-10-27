Monte San Savino si trasforma in un grande mercatino delle pulci

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Domenica 9 novembre, dalle 9 alle 18, Monte San Savino si animerà con il Mercatino delle Pulci, u n appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage, del collezionismo e dell’artigianato creativo. Per le vie e le piazze del centro storico saranno presenti oltre 150 banchi di espositori, provenienti da tutto il Centro Italia, che proporranno un’infinità di oggetti unici: pezzi di modernariato, curiosità d’altri tempi, creazioni handmade e vere e proprie chicche per collezionisti e appassionati del riuso. Una giornata all’insegna della sostenibilità, del riciclo e della convivialità, dove sarà possibile curiosare tra stand colorati, scoprire storie nascoste dietro ogni oggetto e vivere l’atmosfera autentica di un borgo che si apre ai visitatori con calore e ospitalità, in partenza dallo Stadio Comunale Le Fonti, Zona Industriale e La Gora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monte San Savino si trasforma in un grande mercatino delle pulci

