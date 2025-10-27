Monte Isola | un investimento da quattro milioni ma l’acqua potabile ancora non arriva

Monte Isola (Brescia) –  Un investimento da poco meno di quattro milioni, ma a distanza di mesi dall’inaugurazione ufficiale   l’acquedotto   non risulta ancora operativo. È la situazione della condotta sottomarina che dovrebbe trasportare acqua potabile da Sulzano a Monte Isola: un’infrastruttura fondamentale per l’isola lacustre che, nonostante la cerimonia del 2024, a distanza di un anno ancora non funziona. La conferma del fatto che la condotta lacuale non è ancora diventata operativa arriva direttamente dalla Regione, chiamata a rispondere a un’interrogazione del consigliere Onorio Rosati (Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

