Monsterland Halloween Festival 2025 a Imola con Lazza Gabry Ponte Fabri Fibra
Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 con 12 palchi tematici e grandi nomi, da Lazza a Fabri Fibra. Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. L’edizione di quest’anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un universo di musica, arte e performance: sarà un’esperienza immersiva unica in Europa, dove suoni, luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
