Monsignor Vincenzo Paglia chiama gli ingegneri italiani ad aderire alla Rome Call for AI Ethics

“Trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, sicurezza e privacy” sono i sette principi guida identificati dal testo della Rome Call for AI Ethics come l’asse portante di un nuovo patto condiviso, indispensabile per garantire la dimensione etica dei futuri esiti della ricerca sull’Intelligenza Artificiale. A rimarcarlo è stato Mons. Vincenzo Paglia, intervenuto qualche giorno fa ad Open Space, il communication hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sul tema “Scienza, coscienza e fede: una nuova alleanza per la vita. ” Il Presidente Emerito dell’Accademia Pontificia per la Vita ha lanciato un appello agli ingegneri italiani, in qualità di artefici del processo di innovazione tecnologico, ad aderire a questa sorta di dichiarazione di intenti che coinvolge già grandi player del mercato dell’AI, così come numerosi ministeri, organi istituzionali ed organizzazioni Internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

