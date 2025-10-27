Monreale successo per Nel Segno di Guglielmo | l’amministrazione la renderà un evento stabile

Monrealelive.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte del grande successo, "Nel Segno di Guglielmo" a Monreale diventerà un evento fisso. L'annuncio del Comune L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

monreale successo per nel segno di guglielmo l8217amministrazione la render224 un evento stabile

© Monrealelive.it - Monreale, successo per “Nel Segno di Guglielmo”: l’amministrazione la renderà un evento stabile

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

monreale successo segno guglielmoMonreale, si è aperto il sipario su “Nel segno di Guglielmo” - La manifestazione sulla rievocazione medievale si concluderà domani sera MONREALE, 25 ottobre – Si è aperta oggi pomeriggio alle 18:30 in piazza Guglielmo ... Segnala monrealenews.it

monreale successo segno guglielmoMonreale, nel weekend c’è “Nel segno di Guglielmo”: ecco il programma - Il via domani alle ore 18, conclusione domenica sera MONREALE, 24 ottobre – Monreale torna indietro nel tempo con “Nel segno di Guglielmo 2025”, la grande ... Si legge su monrealenews.it

Cerca Video su questo argomento: Monreale Successo Segno Guglielmo