Monreale successo per Nel Segno di Guglielmo | l’amministrazione la renderà un evento stabile

Forte del grande successo, "Nel Segno di Guglielmo" a Monreale diventerà un evento fisso. L'annuncio del Comune L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, successo per “Nel Segno di Guglielmo”: l’amministrazione la renderà un evento stabile

Il Medioevo è tornato a Monreale con la manifestazione "Nel segno di Guglielmo", due giorni di spettacoli ed eventi che hanno ripercorso le origini medievali della città. Ringrazio l'assessore Fabrizio Lo Verso e tutti coloro che si sono prodigati per il successo

