Monreale Palermo arrestata una coppia per abusi sui figli minorenni

Un uomo di 44 anni e una donna di 30 ritenuti responsabili di atti sessuali con una bambina e un ragazzino, entrambi figli della donna. La ragazzina avrebbe contattato il Telefono Azzurro, che ha subito allertato i carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monreale (Palermo), arrestata una coppia per abusi sui figli minorenni

