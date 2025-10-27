I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. Una vicenda di profonda sofferenza e degrado familiare è emersa grazie al coraggio di una bambina che ha contattato il numero di Telefono Azzurro, affidando agli operatori . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, orrore in famiglia: arrestati madre e compagno per atti sessuali sui figli