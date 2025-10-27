Monreale orrore in famiglia | arrestati madre e compagno per atti sessuali sui figli
I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. Una vicenda di profonda sofferenza e degrado familiare è emersa grazie al coraggio di una bambina che ha contattato il numero di Telefono Azzurro, affidando agli operatori . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Approfondisci con queste news
Monreale, orrore in famiglia: coppia in manette per abusi sessuali sui figli. La bambina chiama Telefono Azzurro e fa partire le indagini https://www.95047.it/monreale-orrore-in-famiglia-coppia-in-manette-per-abusi-sessuali-sui-figli-la-bambina-chiama-telefon - facebook.com Vai su Facebook
Monreale, orrore in famiglia: bambina denuncia abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro | DETTAGLI - Orrore in famiglia a Monreale, in provincia di Palermo, dove i Carabinieri hanno arrestato una coppia di 30 e 44 anni per atti sessuali con una minorenne. Come scrive strettoweb.com
Monreale, abusi sessuali su minori: arrestati mamma e patrigno - A porre fine a questo orrore è stata la stessa figlia della donna, che ha contattato il Telefono Azzurro. Si legge su ragusah24.it
Orrore a Monreale, abusi sessuali sui figli: arrestata la mamma e il compagno - Momenti surreali quelli vissuti a Monreale dove due ragazzini sarebbero stati obbligati dalla madre a partecipare ad atti sessuali consumati ... newsicilia.it scrive