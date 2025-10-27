Monreale | bimba denuncia al Telefono Azzurro abusi subiti da genitori

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia coraggiosa. Una bambina di Monreale ha avuto il coraggio di denunciare gli abusi subiti insieme al fratello. La segnalazione ha portato all’arresto di una coppia di 30 e 44 anni, accusata di atti sessuali su minorenni. La giovane, figlia biologica della donna arrestata, ha contattato il Telefono Azzurro, raccontando tutto agli operatori. Gli abusi familiari. La ragazzina ha dichiarato di essere stata costretta, insieme al fratello maggiore, a partecipare ad atti sessuali commessi dalla coppia. Gli operatori del Telefono Azzurro hanno subito informato i carabinieri, che hanno avviato indagini coordinate dalla Procura, facendo emergere un contesto di degrado sociale, isolamento e violenze all’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

