Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps | 47enne nei guai per ricettazione

Ravennatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un monopattino rubato è stato prontamente rintracciato dai Carabinieri, mentre un uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. I Carabinieri della compagnia di Ravenna, nella notte tra sabato e domenica, sono stati impegnati in una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

monopattino rubato ritrovato garageRavenna, nasconde nel suo garage un monopattino elettrico rubato: incastrato dal gps - I Carabinieri di Ravenna sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di una donna che aveva subito qualche ora prima il ... Da corriereromagna.it

Fabriano, droga nascosta nel palazzo abbandonato: segnalazione dei vicini, blitz dei carabinieri. Trovato anche un monopattino elettrico rubato - Viavai sospetto in uno stabile abbandonato, i Carabinieri sequestrano due panetti di hashish. Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Monopattino Rubato Ritrovato Garage