Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps | 47enne nei guai per ricettazione
Un monopattino rubato è stato prontamente rintracciato dai Carabinieri, mentre un uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. I Carabinieri della compagnia di Ravenna, nella notte tra sabato e domenica, sono stati impegnati in una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
