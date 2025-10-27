Monica Guerritore | Invecchiando voglio sembrare bella tosta agguerrita e piena di lavoro Probabilmente voglio sembrare quella che sono | un’attrice
L'attrice debutta alla regia cinematografica con Anna, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i momenti bui di Anna Magnani. Ma della grande Nannarella coglie anche l'ostinazione di non corrispondere mai a nessun modello. E alle ragazze dice: «Ricordatevi che siete uniche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Monica Guerritore pagina. . Nella bella chiacchierata con Francesco Tei per Tg3 il valore del coinvolgimento del pubblico, degli spettatori fin dalla nascita del film.. Grazie.. #Repost @monica_guerritore_fan with @use.repost ··· ?Oggi è la giornata di Moni - facebook.com Vai su Facebook
? #FestadelCinema di #Roma 2025, Anna di Monica Guerritore: trama e recensione del film ? di Mario Vai - X Vai su X
Monica Guerritore: «Invecchiando voglio sembrare bella, tosta, agguerrita e piena di lavoro. Probabilmente voglio sembrare quella che sono: un’attrice» - L'attrice debutta alla regia cinematografica con Anna, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i momenti bui di Anna Magnani. Scrive vanityfair.it
Monica Guerritore fa rivivere Anna Magnani, il film raccontato a Vogue Italia: «Lei la persona più umana da portare oggi sul grande schermo» - Monica Guerritore diventa Anna Magnani in Anna, il film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 che arriverà nelle sale cinematografiche il 6 novembre ... Riporta vogue.it
Monica Guerritore sul red carpet col marito Roberto Zaccaria alla Festa del Cinema di Roma: «Mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta» - L’attrice presenta Anna, il film che segna il suo debutto alla regia, e che racconta la notte in cui Anna Magnani attese sola la notizia dell’Oscar per La rosa tatuata. Si legge su vanityfair.it