Monica Guerritore | Invecchiando voglio sembrare bella tosta agguerrita e piena di lavoro Probabilmente voglio sembrare quella che sono | un’attrice

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice debutta alla regia cinematografica con Anna, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta i momenti bui di Anna Magnani. Ma della grande Nannarella coglie anche l'ostinazione di non corrispondere mai a nessun modello. E alle ragazze dice: «Ricordatevi che siete uniche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

