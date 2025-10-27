Mondiali taekwondo 2025 oggi | orari 27 ottobre tv programma streaming

Oggi, lunedì 27 ottobre, è in programma la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principali della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Dopo l’argento di Simone Alessio nei -87 kg, che ha regalato alla spedizione azzurra la prima medaglia della rassegna iridata, non ci saranno italiani in gara nel day-4. Previste altre tre categorie di peso, due femminili (-46 kg e +73 kg) ed una maschile (-80 kg). Si preannuncia come di consueto un grande spettacolo sulla pedana cinese, con tanti possibili pretendenti al titolo iridato tra cui alcuni big internazionali della disciplina come il tunisino Firas Katoussi (campione olimpico in carica) e l’uzbeka Svetlana Osipova (oro mondiale 2022 e argento olimpico a Parigi 2024 nei pesi massimi). 🔗 Leggi su Oasport.it

