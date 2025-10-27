Mondiale F1 tutto ancora aperto grazie a Verstappen Ma la Ferrari è la grande assente

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris supera il compagno "papaya" Piastri in testa, ma il campione olandese è sempre più vicino. Il rammarico? Né Leclerc né Hamilton in corsa: zero vittorie per il Cavallino nel 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

