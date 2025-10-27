Mondiale F1 tutto ancora aperto grazie a Verstappen Ma la Ferrari è la grande assente

Norris supera il compagno "papaya" Piastri in testa, ma il campione olandese è sempre più vicino. Il rammarico? Né Leclerc né Hamilton in corsa: zero vittorie per il Cavallino nel 2025.

Ordine d'arrivo F1, GP Messico 2025: risultati e classifica gara - Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico.

F1, la volata per il titolo Mondiale tra Norris, Piastri e Verstappen: la situazione - Quattro weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader.

F1, Gp del Messico: Norris vince, Leclerc secondo davanti a Verstappen - Quintultima tappa del Mondiale, con la sfida tra Piastri, Norris e Verstappen al vertice.