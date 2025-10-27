Momento terribile Choc da Milo Infante tensione in diretta | sconvolta anche Roberta Bruzzone
Un momento di forte tensione ha segnato la puntata di oggi di Ore 14, il programma pomeridiano di Rai Due condotto da Milo Infante. L’attenzione del giornalista si è concentrata nuovamente sul caso di una giovane vittima di femminicidio che nelle ultime settimane ha commosso l’Italia. Proprio oggi, infatti, si attendeva una piccola svolta nella vicenda: la restituzione della cagnolina di Pamela alla madre. Tuttavia, ciò che doveva essere un gesto simbolico di affetto e giustizia si è trasformato in un momento di grande imbarazzo e disagio, sia per i protagonisti che per il pubblico a casa. Tutto è iniziato quando una volontaria, incaricata di riconsegnare l’animale alla famiglia, si è presentata davanti all’abitazione della madre di Pamela Genini con la cagnolina in braccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C'è stato un momento che ha colpito Pietro Strada, un aneddoto che in pochi conoscono, che si ricollega alla sua esperienza a Parma quando un terribile infortunio stava per mettere fine alla sua carriera. Carlo era lì, Ancelotti fece un qualcosa che mai nessun - facebook.com Vai su Facebook