Molte fedi manga e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Molte fedi a Torre Boldone, il gruppo di lettura manga a Seriate, il nuovo appuntamento con la rassegna "Landscapes" alla Sala dell'Orologio Cult! a Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 27 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra "Visioni spaziali – Bergamo e oltre", con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Stasera alle 20.45 alla sala dell'Orologio, CULT! a Bergamo verrà proposta la visione del film "La paura mangia l'anima", di Rainer Werner Fassbinder – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

