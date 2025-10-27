Mollicone | Quello di ‘Report’ è giornalismo militante serve intervento Rai
(Adnkronos) – "Quello di Report non è giornalismo d'inchiesta, ma giornalismo militante che ha provocato infiniti danni, anche economici, alla Rai. La puntata di ieri è stata l'ennesimo 'minestrone' di fatti in gran parte legali e legittimi, mescolati con nomine fiduciarie – comunque legittime – presentato in modo fuorviante. Questo tipo di giornalismo è interessato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"NANDO" MOLLICONE: "RANUCCI SE M'HAI MANIPOLATO?...". (semicit.) "Questa sera ci sarà una mia intervista a Report sulle procedure di nomina del governo Meloni. A differenza di molti altri, ho concesso l'intervista, pur non condividendo il giornalismo a - facebook.com Vai su Facebook
Federico Mollicone (@fmollicone) / Posts - X Vai su X