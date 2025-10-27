Mollicone | Quello di ‘Report’ è giornalismo militante serve intervento Rai

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Quello di Report non è giornalismo d'inchiesta, ma giornalismo militante che ha provocato infiniti danni, anche economici, alla Rai. La puntata di ieri è stata l'ennesimo 'minestrone' di fatti in gran parte legali e legittimi, mescolati con nomine fiduciarie – comunque legittime – presentato in modo fuorviante. Questo tipo di giornalismo è interessato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mollicone 8216report8217 232 Giornalismo