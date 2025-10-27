Molinari re dell’Interlaghi | a Mandello arriva la terza vittoria consecutiva

Mandello del Lario (Lecco), 27 ottobre 2025 –   Guido Molinari, libero professionista sessantenne piemontese di Castelletto Sopra Ticino (Novara), si conferma incontrastato dominatore della regata velica Interlaghi Classica. Nelle acque di Mandello del Lario si è infatti aggiudicato anche l’ edizione numero 51 della “Interlaghi Classic” proposta dalla Lega Navale Italiana di Mandello del Lario in sinergia con il gruppo storico della Società Canottieri Lecco. Molinari vince il 50° Interlaghi e bissa il successo dello scorso anno Molinari al timone del Melges 24 “Aria” (equipaggio: Luca Tandi, Andrea Spadoni, Cesare Vailati e Luca Gaiera per i colori del club Amici del Lago di Lesa Novara), ha infatti centrato la terza vittoria consecutiva in altrettante edizioni della classica del ramo lecchese del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

