Molestie e palpeggiamenti ad alcune donne armato di coltello e bastone | straniero arrestato dalla Polizia domenica pomeriggio a Latina

Dayitalianews.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato ha arrestato a Latina un cittadino marocchino, classe 1988, indiziato dei reati di violenza sessuale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di domenica a seguito di segnalazioni al 112 NUE. La prima chiamata: giovane molestata alla fermata bus. In piazzale Prampolini, una giovane donna ha riferito di essere stata avvicinata e molestata mentre era seduta alla fermata dell’autobus. Riuscita a divincolarsi e mettersi in salvo, ha fornito agli operatori una descrizione dettagliata dell’uomo, consentendo ricerche immediate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

molestie e palpeggiamenti ad alcune donne armato di coltello e bastone straniero arrestato dalla polizia domenica pomeriggio a latina

© Dayitalianews.com - Molestie e palpeggiamenti ad alcune donne armato di coltello e bastone: straniero arrestato dalla Polizia domenica pomeriggio a Latina

Contenuti che potrebbero interessarti

molestie palpeggiamenti alcune donneMolestie verbali, “Dove vai tutto solo?”: a parti invertite gli uomini provano disgusto e rabbia - Un esperimento di realtà virtuale con un avatar femminile che infastidisce un gruppo di giovani uomini ROMA – “Ehi, dove vai tutta sola? Come scrive repubblica.it

Molestie sessuali ai concerti: negli Usa subite da sei persone su dieci, la maggioranza donne. Ma pochi hanno il coraggio di denunciare - Andare a un concerto negli Stati Uniti non è sicuro, soprattutto per le donne che hanno più del doppio delle probabilità di essere molestate rispetto agli uomini. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Molestie Palpeggiamenti Alcune Donne