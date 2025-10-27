Molestie e palpeggiamenti ad alcune donne armato di coltello e bastone | straniero arrestato dalla Polizia domenica pomeriggio a Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato ha arrestato a Latina un cittadino marocchino, classe 1988, indiziato dei reati di violenza sessuale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di domenica a seguito di segnalazioni al 112 NUE. La prima chiamata: giovane molestata alla fermata bus. In piazzale Prampolini, una giovane donna ha riferito di essere stata avvicinata e molestata mentre era seduta alla fermata dell’autobus. Riuscita a divincolarsi e mettersi in salvo, ha fornito agli operatori una descrizione dettagliata dell’uomo, consentendo ricerche immediate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
