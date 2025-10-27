Molestie e minacce ai vicini 50enne finisce ai domiciliari a Pisa

PISA – La Polizia di Stato di Pisa ha posto agli arresti domiciliari un cinquantenne italiano, gravemente indiziato per stalking, violazione di domicilio e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, è accusato di aver perseguitato una coppia di vicini, inducendoli a trasferirsi per sicurezza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, sono partite dopo la denuncia presentata dai due giovani, di 29 e 32 anni, che hanno raccontato comportamenti molesti e intimidatori dell’uomo, iniziati subito dopo il loro trasferimento in una villetta adiacente alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it