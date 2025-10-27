Roma, 27 ott – Spesso, quando si parla della Rivoluzione Conservatrice se ne ha un’idea piuttosto fumosa. Non tanto perché non si sappia, almeno tra chi si interessa di queste cose, di cosa si tratti, bensì perché fu un movimento piuttosto variegato al suo interno e perché, a differenza di altri movimenti culturali del Novecento, la Konservative Revolution non ebbe un vero e proprio manifesto (come fu ad esempio il Manifesto del Futurismo del 1909). Per una sistematizzazione bibliografica di questo movimento, bisognerà attendere il saggio di Armin Mohler del 1950 “La Rivoluzione Conservatrice”, recentemente ristampato da Passaggio al Bosco Edizioni in una versione arricchita dalla bibliografia curata da Nicola Cospito e dai saggi di Alain De Benoist, Adriano Scianca e Lorenzo Di Chiara. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Moeller van den Bruck, avanguardia della konservative revolution