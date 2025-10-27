modena verso il derby in silenzio e lavorando

Ha scelto di blindarsi e compattarsi nuovamente, il Modena. Come nella lunga settimana verso Palermo, i canarini parleranno poco e si alleneranno molto, per dirla in maniera chiara. Non è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Sottil, complice anche la vicinanza con l’anticipo di venerdì scorso con l’Empoli (foto) e il successivo impegno con la Juve Stabia. Ma, come detto, c’è soprattutto la volontà di concentrarsi esclusivamente sul campo e niente più. Il tecnico canarino ha voluto approfittare in tutto e per tutto del piccolo vantaggio del giorno in più di recupero rispetto alla Reggiana (i granata hanno giocato sabato a Monza) organizzando due doppie sedute alla ripresa degli allenamenti, studiando alcune variazioni alla formazione titolare di domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

