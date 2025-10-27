Modena Verso il derby in silenzio e lavorando

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha scelto di blindarsi e compattarsi nuovamente, il Modena. Come nella lunga settimana verso Palermo, i canarini parleranno poco e si alleneranno molto, per dirla in maniera chiara. Non è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Sottil, complice anche la vicinanza con l’anticipo di venerdì scorso con l’Empoli (foto) e il successivo impegno con la Juve Stabia. Ma, come detto, c’è soprattutto la volontà di concentrarsi esclusivamente sul campo e niente più. Il tecnico canarino ha voluto approfittare in tutto e per tutto del piccolo vantaggio del giorno in più di recupero rispetto alla Reggiana (i granata hanno giocato sabato a Monza) organizzando due doppie sedute alla ripresa degli allenamenti, studiando alcune variazioni alla formazione titolare di domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

modena verso il derby in silenzio e lavorando

© Sport.quotidiano.net - Modena Verso il derby in silenzio e lavorando

News recenti che potrebbero piacerti

modena verso derby silenzioVerso il derby di martedì sera. La Regia ko a Monza. Il terzo passo falso - Inutile il momentaneo pareggio firmato da Novakovich. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Diretta/ Modena Cesena (risultato finale 0-1): romagnoli ai play-off (Serie B, 13 maggio 2025) - Andiamo a vedere chi saranno i protagonisti a livello statistico della diretta di Modena Cesena, due squadre che si giocano tanto e proprio per questo vale la pena analizzare i dati alla ricerca dei ... Si legge su ilsussidiario.net

Cesena, Modena, Reggiana: che derby per l’Emilia Romagna! - Con la rocambolesca salvezza della Sampdoria, la mancata promozione in serie A dello Spezia ed il ritorno dalla C dell’Entella la Liguria si presenta al via con ben 3 sole squadre: soltanto l’Emilia ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Modena Verso Derby Silenzio