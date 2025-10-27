Monza è già un lontano ricordo: domani a Reggio arriva il Modena per una delle sfide più attese, il derby. È una grande classica, visto che i canarini sono la squadra che la Reggiana ha affrontato più volte di tutte nella storia: domani l’appuntamento numero 76, tra due squadre dalla storia recente pressoché identica, dal duello in Serie D, a quello in C, passando per lo stabilizzarsi in B. Avanti i granata con 25 vittorie e 79 gol fatti, e canarini fermi a 18 trionfi e 67 gol fatti. Sono 32 i pareggi. Poi c’è tutta un’altra storia, quella di oggi: a Reggio i gialli arriveranno da capolisti indiscussi e ancora imbattuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena pigliatutto nei secondi tempi. Ma nelle rimonte Reggiana numero uno