Moda italiana in crisi | si punta su Ai e tecnologia per ripartire

L’ADDIO ACCORATO e commosso a ‘Re’ Giorgio Armani, mancato poco più di un mese fa all’età di 91 anni, ci ha ricordato – se mai ve ne fosse bisogno – quanto fascino riesca ancora a esercitare, a livello globale, la moda ‘made in Italy’. Un’eccellenza indiscussa, un motivo di orgoglio per il nostro Paese nel mondo: eppure, l’intero settore del tessile-abbigliamento sembra impantanato, da circa due anni, in una crisi di cui, al momento, non si riesce a intravedere la fine. Nei primi mesi del 2025, in effetti, il fatturato di questo comparto manifatturiero ha registrato un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una contrazione del 7,7% nelle categorie abbigliamento, accessori e calzature (fonte: Business People). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moda italiana in crisi: si punta su Ai e tecnologia per ripartire

