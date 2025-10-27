Mkhitaryan gli esami confermano infortunio più grave del previsto | ecco quante gare salterà

Ilnerazzurro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Henrikh Mkhitaryan hanno confermato i timori della vigilia. Il centrocampista armeno dovrà fermarsi per circa un mese, con il rientro previsto all’inizio di dicembre. Una tegola pesante per i nerazzurri, che perderanno uno dei loro uomini chiave nel cuore del calendario più fitto della stagione. Mkhitaryan ko: le partite che salterà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista interista sarà costretto a saltare sette gare complessive tra campionato e coppe. In Serie A, l’ex Roma non ci sarà per cinque giornate, compreso il derby contro il Milan, in programma il 23 novembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mkhitaryan esami confermano infortunioNuovo infortunio e ansia per il derby: in dubbio per Inter-Milan - Problemi per il centrocampista: il nuovo infortunio mette in discussione la presenza del giocatore al derby dopo la sosta ... Lo riporta milanlive.it

mkhitaryan esami confermano infortunioInfortunio Mkhitaryan, che batosta per l’Inter! Arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Il comunicato del club - Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Segnala calcionews24.com

mkhitaryan esami confermano infortunioInter, infortunio per Mkhitaryan contro il Napoli: Il bollettino medico e i tempi di recupero - Brutte notizie in casa Inter, contro il Napoli si è fermato Mkhitaryan per un problema muscolare alla coscia. Scrive gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Esami Confermano Infortunio