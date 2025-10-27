Mkhitaryan gli esami confermano infortunio più grave del previsto | ecco quante gare salterà

Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Henrikh Mkhitaryan hanno confermato i timori della vigilia. Il centrocampista armeno dovrà fermarsi per circa un mese, con il rientro previsto all’inizio di dicembre. Una tegola pesante per i nerazzurri, che perderanno uno dei loro uomini chiave nel cuore del calendario più fitto della stagione. Mkhitaryan ko: le partite che salterà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista interista sarà costretto a saltare sette gare complessive tra campionato e coppe. In Serie A, l’ex Roma non ci sarà per cinque giornate, compreso il derby contro il Milan, in programma il 23 novembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it