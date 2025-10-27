Misurazioni antropometriche di Sempio? Creato un gemello digitale ma le variabili sono innumerevoli l’opinione dell’analista forense

A cosa serviranno le misure antropometriche – peso, altezza, lunghezza del piede et cetera – rilevate ad Andrea Sempio, la scorsa settimana? L’analista forense Sara Capoccitti spiega a LaPresse che quella delle misurazioni – che saranno incrociati con i dati della consulenza del Ris di Cagliari che sembrerebbe escludere la presenza di una seconda persona sulla scena del delitto di Garlasco – è una tecnica che viene da lontano. “A proporre, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento un sistema di identificazione basato sui rilievi antropometrici fu Alphonse Bertillon. Una metodologia che oggi incontra strumenti nuovi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Misurazioni antropometriche di Sempio? Creato un gemello digitale ma le variabili sono innumerevoli”, l’opinione dell’analista forense

