Mistero in spiaggia ritrovato il corpo di un uomo di 56 anni | la procura di Cassino dispone l’autopsia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo di un uomo di 56 anni, residente in provincia di Caserta, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Pantano Arenile a Marina di Minturno. Il cadavere si trovava a breve distanza dall’auto, parcheggiata nei pressi dell’arenile, in un orario in cui la spiaggia era quasi deserta. L’allarme e i primi accertamenti. A segnalare la presenza del corpo è stato un passante, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno constatato il decesso. Indagini e autopsia disposta. Sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza, ma il magistrato di turno della Procura di Cassino ha disposto l’autopsia per accertare la causa della morte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
