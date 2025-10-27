Misteri delitti e paura | alla scoperta dei segreti di Casa d’Este con un ghost tour per la vie del centro

Ferraratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con i suoi angoli da scoprire e le tante zone inquietanti e poco illuminate, Ferrara è sicuramente una delle città del mistero. Per addentrarsi nei sui segreti più tetri, sabato 1 novembre l’associazione Emilia Romagna Segreta propone 'Ghost tour: misteri, delitti e paura'.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

