Simone Venturi la definisce una vittoria "meritatissima e fortemente voluta" quella del suo Prato contro il Cannara, arrivata al termine di una "partita difficilissima, anche per quelli che sono stati i risvolti della settimana. Non siamo stati bellissimi, ma tutti hanno mostrato grande dedizione e attaccamento alla maglia", l’elogio espresso dal tecnico dei biancazzurri. L’ex Aglianese e Tau comunque non nasconde le criticità emerse nel corso della prima frazione. "Abbiamo sofferto qualche folata del Cannara, soprattutto perché lasciavamo spazio fra le linee. Una volta corretto questo aspetto, non abbiamo più accusato particolari problematiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Venturi ritrova il sorriso: "Abbiamo meritato, bravi ragazzi"