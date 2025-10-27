Mirabilandia al fianco di Maratona di Ravenna città d’arte
(Adnkronos) – "Due eccellenze del territorio romagnolo note in tutta Italia e anche oltre confine. Due realtà capaci di catalizzare attenzione e passione nel loro settore danno vita ad una collaborazione che lascia intravedere ulteriori prospettive future per tutta l’area: Maratona di Ravenna Città d’Arte e Mirabilandia". Come informa un nota la "nuova collaborazione, definita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Wide Group è da sempre al fianco di chi vive lo #sport con il cuore. Perché le passioni autentiche sono ciò che accende ogni giornata, ci spinge oltre i nostri limiti e ci ricorda chi siamo davvero. Crediamo che dietro ogni traguardo ci siano impegno, dedizione - facebook.com Vai su Facebook
Mirabilandia al fianco di Maratona di Ravenna città d’arte - La partnership fra Ravenna Runners Club e Mirabilandia si concretizzerà con una serie di iniziative a vantaggio dei partecipanti agli eventi di domenica 9 novembre ... Da adnkronos.com
Mirabilandia Ducati World, Andrea Dovizioso per lo spot / FOTO - In fase di ultimazione le riprese e il montaggio del video sulla nuova area del parco che inaugurerà la prossima primavera Ravenna, 17 febbraio 2019 – A pochi mesi dall’inaugurazione della nuova area ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Mirabilandia compie 33 anni: la storia del parco divertimenti di Ravenna dagli spot con Fiorello alle attrazioni da record - Era il 4 luglio del 1992 quando venne inaugurato Mirabilandia, storico parco divertimenti alle porte di Ravenna. Come scrive corrieredibologna.corriere.it