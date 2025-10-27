Miopia infantile | un fattore di rischio per l’apprendimento
Che le persone miopi facciano fatica a mettere a fuoco oggetti lontani, è un fatto risaputo. Meno noto è che questa condizione visiva, nei bambini, può peggiorare fino a compromettere, nel tempo, il loro apprendimento scolastico.La visione sfocata di lavagna o LIM, la stanchezza visiva davanti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
