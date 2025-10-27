minori fuori dalle dipendenze la sfida etnea del progetto adotime

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia prevenzione devianze e lavoro d’equipe a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni Silenziose dipendenze si celano tra le nuove generazioni. Il malessere psicologico dei ragazzi è spesso vissuto inconsapevolmente. Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è importante attivare interventi tempestivi. Attraverso la prevenzione e l’attenzione verso situazioni di disagio è possibile rilevare segnali d’allarme e prendere consapevolezza su quegli eccessi che aggrediscono il futuro dei minori. Si può uscire fuori dalle dipendenze: Adotime – un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che vede capofila la Cooperativa Prospettiva, affiancata dalla Cooperativa Marianella Graçia, dall’Associazione Manitese Sicilia ETS, dalla Cooperativa Ri-mani e dall’Associazione Talità Kum ETS – è già attivo sui comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

