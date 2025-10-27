Minori fuori dalle dipendenze la sfida Etnea del progetto Adotime
ABBONATI A DAYITALIANEWS A Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia prevenzione devianze e lavoro d’equipe a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni Silenziose dipendenze si celano tra le nuove generazioni. Il malessere psicologico dei ragazzi è spesso vissuto inconsapevolmente. Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è importante attivare interventi tempestivi. Attraverso la prevenzione e l’attenzione verso situazioni di disagio è possibile rilevare segnali d’allarme e prendere consapevolezza su quegli eccessi che aggrediscono il futuro dei minori. Si può uscire fuori dalle dipendenze: Adotime – un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che vede capofila la Cooperativa Prospettiva, affiancata dalla Cooperativa Marianella Graçia, dall’Associazione Manitese Sicilia ETS, dalla Cooperativa Ri-mani e dall’Associazione Talità Kum ETS – è già attivo sui comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
L’Onu continua ad essere l’unico mediatore di quei conflitti minori ma devastanti, lasciati fuori dal cono di luce della grande diplomazia e dell’informazione - facebook.com Vai su Facebook
Dipendenze: Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, il progetto “Adotime” a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni - Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è impor ... Come scrive agensir.it
Improvvisare senza improvvisazione: la sfida d lavorare con i minori stranieri che vivono in strada - Il secondo incontro della serie dedicata agli operatori di bassa soglia è con Rudolfo Mesaroli, psicologo, direttore scientifico e vicepresidente di CivicoZero Onlus, un centro diurno a bassa soglia n ... Scrive vita.it