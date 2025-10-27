Minori fuori dalle dipendenze la sfida Etnea del progetto Adotime

A Catania, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia prevenzione devianze e lavoro d'equipe a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni Silenziose  dipendenze  si celano tra le  nuove generazioni. Il malessere psicologico dei ragazzi è spesso vissuto inconsapevolmente. Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è importante attivare interventi tempestivi. Attraverso la prevenzione e l'attenzione verso situazioni di disagio è possibile rilevare segnali d'allarme e prendere consapevolezza su quegli eccessi che aggrediscono il futuro dei minori. Si può uscire fuori dalle dipendenze:  Adotime  – un progetto selezionato da  Con i Bambini  nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che vede capofila la  Cooperativa Prospettiva, affiancata dalla  Cooperativa Marianella Graçia,   dall'Associazione Manitese Sicilia ETS, dalla  Cooperativa Ri-mani  e dall'Associazione  Talità Kum ETS  – è già attivo sui comuni di  Catania, Misterbianco  e  Motta Sant'Anastasia.

