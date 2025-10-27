Ministero della Salute richiama lotti di miele Ambrosoli | maxi ritiro per rischio chimico
In questi giorni è scattato un maxi richiamo da parte del ministero della Salute nei confronti di alcuni lotti di miele di marca Ambrosoli. I prodotti, infatti, potrebbero costituire un rischio chimico per i consumatori, pertanto è stato deciso di eliminarli dagli scaffali in via precauzionale. Stando a quanto riferito, in alcune confezioni è stata riscontrata la presenza di residuo antimicrobico. Non si tratta purtroppo della prima volta che delle sostanze di questo genere vengono trovate all'interno del miele. Farmaci antimicrobici possono essere impiegati per curare le piante, e le stesse api: in determinati casi, può accadere che alcuni residui rimangano nel prodotto finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
