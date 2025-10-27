Mini esploratori a monte Catalfano | baby trekking e laboratori nella natura
Mini Esploratori a Monte CatalfanoBaby Trekking & Laboratori nella NaturaSabato 15 Novembre 2025Dalle 9:30 alle 12:30Monte Catalfano – Bagheria (ritrovo presso il parcheggio principale del sentiero)Dopo il successo delle edizioni precedenti, arriva una nuova avventura dedicata ai più piccoli (3–6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Che notte magica a Maccarese! Oltre 250 piccoli esploratori hanno invaso il vivaio per la nostra caccia ai dolcetti di Halloween! Tra ombre e piccole luci, ogni angolo nascondeva una dolce sorpresa. Un successo strepitoso che ci ha riempito il cuore! Grazi - facebook.com Vai su Facebook
Mini esploratori a monte Catalfano: baby trekking e laboratori nella natura - Mini Esploratori a Monte CatalfanoBaby Trekking & Laboratori nella NaturaSabato 15 Novembre 2025Dalle 9:30 alle 12:30Monte Catalfano – Bagheria (ritrovo presso il parcheggio principale del sentiero)Do ... Scrive mondopalermo.it