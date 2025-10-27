Mini escavatori rubati scovati nel rimorchio di un tir | nei guai un 29enne

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempestivo e risoluto intervento dei carabinieri della stazione di Sommacampagna, avvenuto all'inizio del mese di ottobre, ha permesso loro di recuperare due mini escavatori risultati rubati e denunciare un individuo per il reato di ricettazione. A dare il via all'operazione è stata una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Nasconde 2 escavatori rubati nel rimorchio, in cabina del Tir trovato anche un coltello a serramanico: denunciato un 29enne bosniaco - Un camionista 29enne bosniaco è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di due mini escavatori che aveva rubato ...

Mini escavatori rubati a Padova trovati su un Tir a Sona: denunciato l'autista - Due mini escavatori rubati nel Padovano trovati su un Tir in zona industriale a Sona: l'autista denunciato per ricettazione.

