Minacciano il capotreno devono intervenire i carabinieri

Trentotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti decisamente concitati quelli vissuti su un treno della tratta regionale San Candido – Brunico nei giorni scorsi, quando due uomini (stranieri da quanto riportano i carabinieri) hanno preso a male parole il capotreno durante il servizio, arrivano anche a minacciarlo in maniera. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Minacciano Capotreno Devono Intervenire