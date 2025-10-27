Minacciano il capotreno devono intervenire i carabinieri
Sono stati momenti decisamente concitati quelli vissuti su un treno della tratta regionale San Candido – Brunico nei giorni scorsi, quando due uomini (stranieri da quanto riportano i carabinieri) hanno preso a male parole il capotreno durante il servizio, arrivano anche a minacciarlo in maniera. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Corte d'Appello di Bari ha ridotto di tre mesi, portando a sei anni e tre mesi di reclusione la condanna nei confronti del capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a sei anni e nove mesi (da sette anni) quella nei confronti di Nicola Lorizzo, capotreno del conv - facebook.com Vai su Facebook