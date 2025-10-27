Minaccia l' ex moglie con un messaggio Whatsapp accompagnato dalla foto di una pistola | denunciato

Minaccia l'ex moglie, con un messaggio Whatsapp, e accompagna le parole con la foto di una pistola. Arma a salve, fedele riproduzione di quelle originali, che i poliziotti gli hanno ritrovato in casa, sistemata nel mobiletto del bagno. Durante il controllo mirato nell'abitazione del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

