Minaccia l' ex moglie con un messaggio Whatsapp accompagnato dalla foto di una pistola | denunciato

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minaccia l'ex moglie, con un messaggio Whatsapp, e accompagna le parole con la foto di una pistola. Arma a salve, fedele riproduzione di quelle originali, che i poliziotti gli hanno ritrovato in casa, sistemata nel mobiletto del bagno. Durante il controllo mirato nell'abitazione del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

minaccia ex moglie messaggioAdrano: tormenta la ex moglie con messaggi vocali pieni di minacce - Per questo, dopo la denuncia della vittima, un 36enne è finito in carcere. meridionews.it scrive

minaccia ex moglie messaggioPerseguita l’ex moglie con messaggi e minacce: misura cautelare per un 36enne - La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l’aggravamento ... Secondo sicilianews24.it

minaccia ex moglie messaggioMinaccia l’ex con dei messaggi vocali nonostante sia già ai domiciliari: arrestato 36enne di Adrano - La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un adra ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Ex Moglie Messaggio