Minacce pugni in faccia e violenza | 40enne aggredito e rapinato in centro mentre ritira il ticket alla colonnina del parcheggio

Parmatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce, pugni in faccia e l'aggressione: 40enne rapinato mentre ritira il ticket alla colonnina del parcheggio: denunciato un 30enne straniero.I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato un 30enne straniero senza fissa dimora in Italia, ritenuto il presunto responsabile di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

