La Libertà Avanza (Lla), il partito del presidente argentino Javier Milei, ha vinto le elezioni di metà mandato con il 40,84% dei voti, consolidando la propria posizione in Parlamento e conquistando terreno nella provincia di Buenos Aires, storicamente dominata dai peronisti progressisti. La partecipazione si è fermata al 67,85%, la più bassa dal ritorno della democrazia nel 1983. Un dato che aveva preoccupato lo stesso Milei, deciso a ottenere la forza necessaria per accelerare il suo programma economico liberista. Il risultato ha superato le previsioni dei sondaggi, che indicavano un testa a testa tra La Libertà Avanza e la coalizione di sinistra Fuerza Patria (Fp). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Milei vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40,8%: malgrado le tensioni sociali e la crisi economica, il suo partito “La Libertà Avanza” conquista il Paese