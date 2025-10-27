Milei vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40,8% | malgrado le tensioni sociali e la crisi economica il suo partito La Libertà Avanza conquista il Paese

La Libertà Avanza (Lla), il partito del presidente argentino Javier Milei, ha vinto le elezioni di metà mandato con il 40,84% dei voti, consolidando la propria posizione in Parlamento e conquistando terreno nella provincia di Buenos Aires, storicamente dominata dai peronisti progressisti. La partecipazione si è fermata al 67,85%, la più bassa dal ritorno della democrazia nel 1983. Un dato che aveva preoccupato lo stesso Milei, deciso a ottenere la forza necessaria per accelerare il suo programma economico liberista. Il risultato ha superato le previsioni dei sondaggi, che indicavano un testa a testa tra La Libertà Avanza e la coalizione di sinistra Fuerza Patria (Fp). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

