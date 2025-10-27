Milei vince con il 40% le elezioni di medio termine | Punto di svolta
''Un punto di svolta'' che porterà a ''nuove riforme''. Così il presidente argentino Javier Milei dopo la vittoria alle elezioni di medio termine, dove il suo partito, la Libertad Avanza, ha ottenuto il 40,84 per cento delle preferenze. "Oggi abbiamo raggiunto un punto di svolta, oggi inizia la costruzione di una grande Argentina", ha detto ai sostenitori durante una festa per la vittoria a Buenos Aires. Il Paese andrà avanti con quello che Milei ha definito ''il Congresso più riformista della storia dell'Argentina''. La Libertad Avanza aumenta così la sua rappresentanza sia alla Camera dei deputati che al Senato, diventando il partito più votato davanti a Fuerza Patria, che si è fermato al di sotto del 24,3% e dei 31 seggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
