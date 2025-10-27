Milei vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina con il 40% | Punto di svolta ora riforme
Il presidente della motosega Javier Milei ha ottenuto una chiara vittoria alle elezioni legislative di medio termine in Argentina. Il suo partito La Libertad Avanza ha incassato il 40,84% delle preferenze secondo i primi dati ufficiali. La coalizione peronista Fuerza Patria ha ottenuto il 24,5% dei voti. Il leader ultraliberista ha esultato evocando “un punto di svolta” che porterà a “nuove riforme”, grazie “al Congresso più riformista della storia dell’Argentina”. Donald Trump si è congratulato con il suo alleato per quella che ha definito “una vittoria schiacciante ”. “Javier Milei sta facendo un lavoro meraviglioso! La nostra fiducia in lui è stata confermata dal popolo argentino”, ha scritto il presidente Usa sul suo social network Truth, durante un tour in Asia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
