Milei trionfa ancora a sorpresa in Argentina | le immagini della festa

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Javier Milei ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni di medio termine in Argentina, conquistando oltre il 40% dei voti e rafforzando la presenza del suo partito, La Libertad Avanza, in entrambe le Camere. Secondo i dati, con oltre il 97% delle schede scrutinate, il partito passa da 37 a 101 seggi alla Camera e conquista 20 senatori. A Buenos Aires, Milei ha festeggiato tra cori e musica metal, promettendo di accelerare il suo programma economico liberista sostenuto dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milei trionfa ancora a sorpresa in argentina le immagini della festa

© Tgcom24.mediaset.it - Milei trionfa ancora (a sorpresa) in Argentina: le immagini della festa

Scopri altri approfondimenti

milei trionfa sorpresa argentinaArgentina, trionfo Milei: vittoria (a sorpresa) alle elezioni con oltre il 40% delle preferenze - Il suo partito sfiora il 41% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, tradizionale bastione dei peronisti progressisti ... Da unionesarda.it

milei trionfa sorpresa argentinaMilei vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina con il 40%: “Punto di svolta, ora riforme” - Trump si congratula per il successo del suo alleato sudamericano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

milei trionfa sorpresa argentinaArgentina, Milei trionfa alle elezioni di metà mandato - Il presidente argentino Javier Milei ha ottenuto un ampio successo nelle elezioni legislative di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Milei Trionfa Sorpresa Argentina