Milei trionfa ancora a sorpresa in Argentina | le immagini della festa
Javier Milei ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni di medio termine in Argentina, conquistando oltre il 40% dei voti e rafforzando la presenza del suo partito, La Libertad Avanza, in entrambe le Camere. Secondo i dati, con oltre il 97% delle schede scrutinate, il partito passa da 37 a 101 seggi alla Camera e conquista 20 senatori. A Buenos Aires, Milei ha festeggiato tra cori e musica metal, promettendo di accelerare il suo programma economico liberista sostenuto dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Argentina, Milei trionfa alle elezioni: vittoria con oltre il 40% delle preferenze - X Vai su X
Javier Milei e la sua La Libertad Avanza hanno ottenuto una chiara vittoria alle mid term in Argentina con il 40,84% delle preferenze. Complimenti al Presidente, la sua rivoluzione continua. - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, trionfo Milei: vittoria (a sorpresa) alle elezioni con oltre il 40% delle preferenze - Il suo partito sfiora il 41% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, tradizionale bastione dei peronisti progressisti ... Da unionesarda.it
Milei vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina con il 40%: “Punto di svolta, ora riforme” - Trump si congratula per il successo del suo alleato sudamericano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Argentina, Milei trionfa alle elezioni di metà mandato - Il presidente argentino Javier Milei ha ottenuto un ampio successo nelle elezioni legislative di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com