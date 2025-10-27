Milei trionfa alle legislative | l’Argentina vira ancora a destra e ringrazia Trump

L’onda ultraliberista di Javier Milei conquista anche le elezioni di medio termine. Il presidente argentino ha ottenuto una vittoria netta, inattesa nei numeri ma non nello spirito del Paese, portando la sua coalizione La Libertad Avanza al 40,84% delle preferenze contro il 24,5% della peronista Fuerza Patria. Un risultato che consolida il suo potere politico dopo quasi due anni di governo e apre una nuova fase di stabilità istituzionale, finora garantita solo dai decreti presidenziali. La giornata elettorale, segnata da alta tensione durante la campagna e da episodi di violenza, si è svolta senza incidenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

