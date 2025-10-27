Milei stravince le elezioni di metà mandato in Argentina

Il partito del presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza, ha vinto le elezioni legislative di metà mandato con un sorprendente 40,8 per cento dei voti, superando i peronisti di Fuerza Patria, fermi al 31,6 per cento. Il partito di Milei ha ottenuto una netta avanzata anche nella provincia di Buenos Aires, roccaforte storica della sinistra. Il risultato consente all’ultraliberista di consolidare la propria posizione politica: alla Camera il suo partito passa da 37 a 101 seggi, al Senato da 6 a 20. Pur non raggiungendo la maggioranza assoluta, ha ottenuto il controllo di oltre un terzo dei parlamentari, sufficiente per difendere i suoi decreti e bloccare le leggi dell’opposizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milei stravince le elezioni di metà mandato in Argentina

Scopri altri approfondimenti

L’Argentina non torna indietro, Milei stravince alle elezioni legislative e salva le riforme - Il partito del presidente Javier Milei riporta una netta vittoria alle elezioni legislative, battendo i peronisti e salvando le riforme. Lo riporta msn.com

“Non mollate siamo a metà strada”: il presidente argentino Javier Milei canta a tutto rock a tre settimane dalle elezioni legislative di metà mandato – IL VIDEO - È quello che deve aver pensato il leader ultraliberista argentino Javier Milei, che si è scatenato lunedì 6 ottobre con un ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Scandalo per traffico di droga in Argentina: si dimette il candidato di Milei alle elezioni di metà mandato - A un mese dalla sconfitta elettorale nella provincia di Buenos Aires, il partito del presidente argentino Javier Milei ha subito un altro duro colpo. Si legge su ilfattoquotidiano.it